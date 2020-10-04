4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Конгресса США полного состава вернется к работе после 19 октября на фоне известий о том, что три сенатора-республиканца заразились новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, сообщает ТАСС.

"Ранее запланированная законотворческая деятельность палаты полного состава будет перенесена на период после 19 октября", - отметил Митч Макконнелл.

При этом юридический комитет верхней палаты, как и планировалось, с 12 октября начнет слушания по рассмотрению кандидатуры на должность члена Верховного суда США судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт.

Ранее сенаторы-республиканцы Рон Джонсон (от штата Висконсин), Том Тиллис (от штата Северная Каролина) и Майк Ли (от штата Юта) объявили, что у них обнаружен коронавирус. Некоторые их однопартийцы в верхней палате сообщили о том, что на две недели уйдут на самоизоляцию. В Сенате республиканцы имеют большинство: 53 места против 47 у демократов. Нынешняя ситуация может привести к тому, что у Республиканской партии в верхней палате временно будет менее половины голосов.

Как отмечает газета The Washington Post, с конца августа число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось в 33 штатах, более 10 штатов сообщили о росте случаев госпитализации в связи с инфекцией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 7,36 млн заразившихся коронавирусом, умерли свыше 209 тыс. человек.-0-