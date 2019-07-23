Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Эспера на пост министра обороны

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Конгресса США утвердил во вторник выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны страны. В ближайшее время он будет приведен к присяге в качестве нового министра обороны США, сообщает ТАСС.

Кандидатуру Эспера поддержали 90 сенаторов, против высказались восемь законодателей. В ближайшее время Эспер будет приведен к присяге в качестве нового главы Пентагона.

О назначении Эспера исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Трамп объявил после того, как главный претендент на этот пост Патрик Шанахан в конце июня взял самоотвод. Шанахан исполнял обязанности главы министерства обороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса.

После одобрения кандидатуры Эспера, отмечает газета WSJ, "завершился самый длительный в истории Пентагона период", в течение которого ведомством руководил исполняющий обязанности министра.

Дональд Трамп 15 июля внес на рассмотрение Сената кандидатуру Эспера на должность главы Пентагона на постоянной основе. В связи с этим 16 июля Эспер оставил пост врио министра обороны (согласно процедуре, лицо в статусе исполняющего обязанности не может занять должность, на которую он номинируется). Как пишут американские СМИ, кандидатуру Эспера лоббировали помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон (они вместе работали в администрации Буша-младшего) и госсекретарь США Майкл Помпео (учились в академии Вест-Пойнт).-0-