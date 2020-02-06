Сенат оправдал Трампа на процессе по импичменту

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа на процессе по импичменту. Обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса признаны несостоятельными большинством голосов участвовавших в голосовании, сообщает Associated Press.

48 сенаторов проголосовали за то, чтобы признать Трампа виновным в злоупотреблении властью. 52 сенатора признали президента США невиновным. По второму обвинению в препятствовании работе конгресса - 47 сенаторов признали Трампа виновным, 53 сенатора проголосовали против импичмента.

Отметим, что на сторону демократов перешел сенатор от штата Юта Мит Ромни, поддержавший первую статью обвинения. Это первый случай в американской истории, когда сенатор голосует за отстранение своего однопартийца от власти. Результаты голосования в Конгрессе не стали неожиданностью, ведь у республиканцев в нем 53 места из 100. Это третий случай в истории США, когда начатая в отношении президента США процедура отстранения от власти завершилась оправдательным вердиктом.-0-