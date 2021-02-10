Сенат США назвал конституционным процесс импичмента над Трампом

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Конгресса США проголосовал за то, что процедура импичмента в отношении уже бывшего президента Дональда Трампа не противоречит американской конституции. Голосование транслировалось на сайте верхней палаты законодательного органа, сообщает ТАСС.

56 сенаторов согласились, что процедура импичмента соответствует основному закону страны, 44 законодателя высказались против. При этом шесть однопартийцев экс-главы государства присоединились к 50 демократам.

Однако, по мнению американских СМИ, данный факт не означает, что эти республиканцы впоследствии проголосуют за импичмент Трампа, для чего необходимо 67 голосов сенаторов. Американские комментаторы практически уверены, что бывшего американского лидера вновь оправдают.

На протяжении четырех часов 9 февраля обвинители из Палаты представителей Конгресса и адвокаты бывшего главы Белого дома выступали с доводами за и против конституционности данного процесса.

Теперь каждой из сторон на протяжении двух дней будет предоставлено до 16 часов на изложение доводов с возможностью проведения прений. Первыми в среду в полдень начнут обвинители. Ожидается, что ни одна из сторон не воспользуется всем выделенным временем на выступления.

Кроме того, 9 февраля Сенат внес изменения в регламент проведения процедуры импичмента после того, как адвокат Трампа Дэвид Шон отозвал свою просьбу приостановить процесс на время субботы. Теперь верхняя палата будет собираться каждый день, пока не проведет итоговое голосование. Если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности, в том числе и вновь баллотироваться на пост руководителя вашингтонской администрации.

Республиканцы и демократы неоднократно заявляли о своем намерении завершить процедуру импичмента как можно скорее. Дело в том, что данный процесс, согласно законодательству, является первостепенным, и вся остальная деятельность сенаторов, в том числе и одобрение выдвинутых нынешним президентом Джозефом Байденом кандидатур на посты в его администрации, отходит на второй план.-0-