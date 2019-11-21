Сенат США продлил финансирование правительства до 20 декабря

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс США одобрил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря, сообщает ТАСС.

19 ноября Палата представителей (нижняя палата) утвердила данный документ. 21 ноября текст был принят Сенатом (верхней палатой) законодательного органа. "За" проголосовали 74 сенатора, "против" - 20. Теперь резолюцию до полуночи должен утвердить президент США Дональд Трамп.

В случае непринятия бюджета США грозит новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год (завершился 30 сентября) свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой.

Контролирующие Сенат однопартийцы президента выступают и за увеличение расходов на оборону, при этом хотят урезать выделение средств на образование, здравоохранение и помощь иностранным государствам. В то же время имеющие большинство в Палате представителей демократы считают, что вместо возведения стены финансирование лучше направить на внутренние программы. Таким образом, законодателям необходимо будет прийти к компромиссу, чтобы принять окончательный бюджет на уже нынешний 2020 финансовый год (начался с октября).-0-