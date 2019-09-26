Сенат США продлил финансирование правительства до 21 ноября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс США одобрил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

На прошлой неделе этот документ утвердила Палата представителей. Сегодня текст был принят Сенатом.

Теперь резолюцию должен утвердить американский президент Дональд Трамп. Инициатива должна быть одобрена до 30 сентября, когда в стране заканчивается 2019 финансовый год.

В случае непринятия бюджета США грозит приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря прошлого года. Тогда госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.-0-