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23 февраля 2021, 21:36

Сенат США утвердил кандидатуру нового постпреда страны при ООН

Линда Томас-Гринфилд. Фото Reuters
Линда Томас-Гринфилд. Фото Reuters

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Конгресса США утвердил Линду Томас-Гринфилд в должности нового американского постоянного представителя при ООН. За это решение проголосовали 78 сенаторов, против - 20, сообщает ТАСС.

68-летняя Томас-Гринфилд является отставным кадровым дипломатом. На дипломатическую службу поступила в 1982 году. Занимала перед уходом с госслужбы ответственные посты в Госдепартаменте США. В 2008-2012 годах была американским послом в Либерии. В 2013-2017 годах являлась помощником госсекретаря США по делам Африки. В 2017 году была отправлена в отставку при предыдущей администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, который представлял Республиканскую партию. После этого ушла в частный сектор, став старшим вице-президентом крупной вашингтонской консалтинговой компании Albright Stonebridge Group.

Нынешний американский президент Джо Байден, являющийся демократом, выдвинул кандидатуру Томас-Гринфилд на пост постпреда США при ООН в ноябре минувшего года. Занимающее эту должность лицо обычно является в США членом президентского кабинета. Байден, объявляя о выдвижении кандидатуры Томас-Гринфилд, отметил, что та будет иметь статус члена кабинета, поскольку он заинтересован в ее мнении "по всем крупным внешнеполитическим дискуссиям" в Вашингтоне. Выступая в конце января на слушаниях, посвященных рассмотрению ее кандидатуры, Томас-Гринфилд заявила, что США должны агрессивно отвечать на действия России, но в то же время работать вместе с Москвой в вопросах, представляющих обоюдный интерес.-0-

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