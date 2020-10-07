Сентябрь-2020 в мире стал самым теплым за всю историю

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедший сентябрь установил новый рекорд в глобальном масштабе и в Европе: он стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом говорится в сообщении европейской программы спутникового мониторинга Copernicus, опубликованном на ее сайте.

"Этот месяц на планете был в среднем на 0,05 градуса теплее, чем сентябрь 2019 года, и на 0,08 градуса теплее сентября 2016-го, когда был установлен предыдущий рекорд", - говорится на сайте Copernicus.

Температуры были намного выше средних во многих регионах мира, в том числе у побережья северной Сибири, на Ближнем Востоке, в некоторых частях Южной Америки и Австралии. При этом в восточной экваториальной части Тихого океана температура воздуха была ниже средней, что соответствует продолжающемуся явлению Ла-Нинья. Ла-Нинья - природный феномен, который характеризуется значительным охлаждением тропической зоны Тихого океана, что в свою очередь часто приводит к временному охлаждению климата, провоцирует природные катаклизмы и аномалии.

Температура воздуха в Антарктике в сентябре нынешнего года была преимущественно выше средней, хотя в некоторых частях покрытого льдом моря Росса, а также в секторе к западу от него было холоднее, чем обычно.

По данным Copernicus, температура в Европе в сентябре 2020 года была на 0,2 градуса выше, чем в предыдущем самом теплом сентябре 2018 года, и на 1,8 градуса выше среднего значения за 1981-2010 годы.-0-