Сербия намерена производить вакцину "Спутник V"

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сербии до конца года могут запустить полноценное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает Euronews.

Для обсуждения такой перспективы и оценки технических возможностей в Белград прибыла делегация российских экспертов.

Сербские власти заявляют о готовности инвестировать необходимые средства для строительства новых предприятий и закупки оборудования. Ожидается, уже через два-три месяца в стране начнется расфасовка препарата, а позднее будет запущен полный производственный цикл. В дальнейшем здесь намерены обеспечить вакциной не только собственное население, но и соседние страны.

Разрешение на применение в Сербии "Спутника V" было выдано еще в конце декабря, а с 6 января проводится вакцинация российским препаратом. В настоящее время Сербия лидирует среди стран континентальной Европы по уровню вакцинации на душу населения.-0-