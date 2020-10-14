Сербия намерена сохранить дружбу с Беларусью вне зависимости от конъюнктуры - Вучич

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербия намерена сохранить дружеские отношения с белорусским народом и государством, независимо от имеющихся обстоятельств. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Независимо от всего этого, мы намерены сохранить нашу дружбу и намерены ориентироваться именно на эту цель, независимо от какой-либо конъюнктуры", - сказал Александар Вучич.

Он подчеркнул, что белорусский и сербский народы являются истинно дружественными и Сербия намерена сохранить это отношение к белорусскому народу и государству. "В своих отношениях мы будем концентрироваться на существенных, важных вопросах, делать все, чтобы не навредить дружбе между нашими народами и странами", - добавил президент Сербии.-0-