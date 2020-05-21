Сербия с 22 мая разрешит въезд на свою территорию без тестов и карантина

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 21 мая 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:56 Пеллетное производство открылось в Борисовском районе Регионы
17:42 Воронюк: молодежь Беларуси объединяет любовь к стране Общество
17:32 Лекарства с опасными веществами будут выпускать в ЕАЭС по единым правилам Общество
17:31 Рыбак утонул в Ганцевичском районе Происшествия
17:26 Правительство определило перечни документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца Экономика
17:23 Микроавтобус сбил велосипедиста в Ганцевичах Происшествия
17:20 В ЕАЭС исключат дублирование доклинических токсикологических исследований новых лекарств Общество
17:18 Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Молдовы Политика
17:14 Большой театр подготовил проект с концертом солистов и уникальными кадрами из закулисья Культура
17:09 Брестчанин присвоил более Br10 тыс. из фонда помощи больным детям Происшествия
17:05 В Гродненской области в два раза уменьшили ставки единого налога Регионы
17:00 Председатель "Беллесбумпрома" об эффекте от модернизации, инвестпроектах и последствиях пандемии Экономика
16:57 Британский и канадский бизнес заинтересован в закупке белорусских пиломатериалов на биржевых торгах Экономика
16:56 Сербия с 22 мая разрешит въезд на свою территорию без тестов и карантина В мире
16:55 РЕПОРТАЖ: Что можно узнать о человеке по почерку Регионы
16:52 Транзитным перевозчикам планируют выделить более 40 дополнительных стоянок Общество
16:49 В центре Гродно во время раскопок нашли старинные монеты и часы Регионы
16:38 "Витэн" обыграл ЦКК в первом четвертьфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
16:37 Заболеваемость детей простым нетоксическим зобом и врожденным гипотиреозом в Беларуси снижается Общество
16:35 Все шестеро погибших в ДТП под Борисовом были нетрезвыми Происшествия
16:32 Естественные экосистемы занимают более половины территории Беларуси Общество
16:24 Белорусские депутаты готовят к первому чтению поправки в пенсионные законы Общество
16:07 СМИД ОДКБ пройдет 26 мая в видеоформате Политика
15:49 Режим ЧП отменен еще в трех японских префектурах В мире
15:43 Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в акции "#Оставайтесь дома с VTB mBank" Общество
15:42 "Беллесбумпром" ожидает постепенного восстановления спроса после ослабления карантина за рубежом Экономика
15:41 Служба такси помогает Белорусскому Красному Кресту с доставкой горячих обедов пожилым Общество
15:22 МАРТ рекомендовал "Белтелекому" обеспечить абонентам единые условия оказания услуги домофонной связи Общество
15:19 Лесной комплекс Беларуси с 2015 года увеличил экспорт в два раза Экономика
15:11 Посевные площади гречихи в Брестской области увеличили в 5,6 раза к уровню прошлого года Регионы
Все новости
Все новости
В мире
21 мая 2020, 16:56

Сербия с 22 мая разрешит въезд на свою территорию без тестов и карантина

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Режим ЧП отменен еще в трех японских префектурах
Служба такси помогает Белорусскому Красному Кресту с доставкой горячих обедов пожилым

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Сербии и любых иностранных государств смогут с 22 мая въезжать на территорию республики без обязательной сдачи тестов на коронавирус и прохождения 14-дневного карантина. Об этом заявила 21 мая министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович после церемонии возобновления авиасообщения после двухмесячного перерыва, сообщает ТАСС.

"Мы с завтрашнего дня разрешим въезд в страну без тестов на коронавирус и 14-дневного карантина. Сегодня пройдет заседание правительства, на котором по предложению кризисного штаба по борьбе с коронавирусом будет принято решение, что с завтрашнего дня граждане Сербии и других стран, въезжающие в страну, не должны сдавать тесты или проходить изоляцию. Остается только личная ответственность", - заявила министр.

Зорана Михайлович рассказала, что национальный авиаперевозчик Air Serbia с 21 мая в числе первых авиакомпаний Европы возобновил коммерческие пассажирские рейсы: "Если бы это зависело только от нас, мы бы начали полеты еще месяц назад, но это также зависит от других авиакомпаний и аэродромов".

Оценивая экономические потери сербской авиаотрасли, Зорана Михайлович заявила, что за два месяца они достигли 80 млн евро. "Мы надеемся, что эта цифра до конца года не превысит 200 млн евро. Мы сделаем все, чтобы Air Serbia продолжала работать, возможно, это будет размещение акций, возможно, покупка новых самолетов", - заявила министр.

Ранее в пресс-службе белградского аэропорта сообщили, что с 21 мая национальный авиаперевозчик Air Serbia начинает выполнять пассажирские рейсы, что означает официальное возобновление авиасообщения. На 21 мая здесь запланировано 12 международных рейсов в Цюрих, Франкфурт и Абу-Даби. В ближайшем будущем авиасообщение также планируется восстановить со столицами Балканского региона - Подгорицей, Баня-Лукой и Скопье. С 6 июня возобновится сообщение по маршруту Белград - Нью-Йорк.

При этом первым пассажирам придется столкнуться с повышенными мерами безопасности во время авиапутешествий. Обязательным является ношение защитной маски и перчаток, дезинфекция обуви, также пассажиры будут обязаны прибыть в воздушную гавань за три часа до вылета во избежание заражения в очередях. Родственники и провожающие в здание аэропорта не допускаются. Количество случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 10 833, число летальных исходов возросло до 235.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
авиация вирус Сербия
Новости рубрики В мире
Фото Reuters Режим ЧП отменен еще в трех японских префектурах
Фото EPA - EFE В Ухане запретили разводить и употреблять в пищу диких животных
Фото МОЛДПРЕС Президентские выборы в Молдове состоятся 1 ноября
Фото Reuters В ЕС надеются, что туристический сезон этим летом будет общеевропейским
Георгий Гахария. Фото Black Sea Press В Грузии отменяют режим ЧП и комендантский час
Фото ТАСС В РФ второй день подряд число случаев заражения COVID-19 растет менее чем на 9 тыс.
Главное
Лукашенко обсудил с Караником и Косинцем лицензирование медицинской деятельности
Лукашенко об эпидситуации: расслабляться нельзя, но обстановка улучшается
Приемы граждан с выездом на места востребованы населением - Кунцевич
Новый сервис оплаты проезда вызвал интерес у минчан
Топ-новости
В Беларуси выздоровели и выписаны более 12 тыс. человек с COVID-19
Костевич: расширение адресной помощи вдвое снизит малообеспеченность многодетных
Белорусские депутаты готовят к первому чтению поправки в пенсионные законы
Председатель "Беллесбумпрома" об эффекте от модернизации, инвестпроектах и последствиях пандемии
Центры поддержки бизнеса, созданные по проекту "Малые города", очень востребованы - Соловьева
Правительство определило перечни документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца
Минобразования изменило сроки проведения ЦТ
Папа Римский Франциск назначил Анте Йозича Апостольским нунцием в Беларуси
В Беларуси начинается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты
Белорусские производители бумажной упаковки могут обеспечить замену 30-50% полиэтиленовых пакетов
Теплая погода вернется в Беларусь в последние пять дней мая
На благотворительные счета Минздрава на борьбу с COVID-19 поступило более Br5,7 млн и 171 тыс. евро
РЕПОРТАЖ: Что можно узнать о человеке по почерку
В ЕАЭС исключат дублирование доклинических токсикологических исследований новых лекарств
Посол Грузии поблагодарил белорусов за поддержку во время пандемии коронавируса
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.