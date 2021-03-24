Сербия ужесточает условия въезда в страну из-за COVID-19

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербия ужесточает условия въезда в страну в связи с распространением коронавируса, сообщает новостная телерадиокомпания B92.

Такое решение было принято на заседании кризисного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии.

Теперь иностранцы смогут въехать в Сербию, если они получили две дозы вакцины Pfizer, две дозы Sinopharm, две дозы "Спутника V" или одну дозу вакцины AstraZeneca. Граждане Сербии, если они привиты, смогут въехать в страну без ПЦР-теста и без прохождения карантина, в противном случае им надо предоставить отрицательный тест на коронавирус.

В штабе заявили, что количество инфицированных в Сербии продолжает расти. Однако закрытие торговых и развлекательных объектов позволило избежать резкого увеличения числа зараженных. Также жителей страны призвали вакцинироваться. На данный момент в Сербии привиты около 1,3 млн человек, почти 900 тыс. получили две дозы.

Ожидается, что в ближайшее время предложенные кризисным штабом меры утвердит правительство республики.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Сербии отмечены 561 372 случая заражения коронавирусом, около 5 тыс. летальных исходов.-0-