Сербия ввела новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии ввел новые ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Как сказал в пятницу журналистам член штаба эпидемиолог Предраг Кон, новые меры касаются закрытия на предстоящие выходные торговых центров, ресторанов, а также изменения формата школьного обучения, сообщает ТАСС.

"В субботу все работает до полудня (14.00 мск) в связи с поминальным днем, а после полудня до 6.00 понедельника (8.00 мск) будут работать только продовольственные магазины, аптеки и АЗС. С понедельника школы переходят в онлайн-формат обучения", - сказал Предраг Кон.

Ранее вспышка COVID-19 была зафиксирована на горнолыжных курортах Сербии. Кризисный штаб предусмотрел для курортов особые меры. "На горнолыжных курортах не будет работать все, что связано с кафе и ресторанами, а также закроются все магазины", - отметил эпидемиолог.

Ожидается, что принятые меры кризисного штаба в ближайшие часы утвердит правительство Сербии. 9 марта штаб снова соберется для обсуждения обстановки и принятия новых мер в соответствии с ситуацией.

В Сербии за последние сутки COVID-19 заразились свыше 4 тыс. человек, умерли 17 пациентов. В настоящий момент семимиллионная Сербия провела вакцинацию 1,576 млн своих граждан, сделано более 563 тыс. повторных прививок.

Гражданам предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V".-0-