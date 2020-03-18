18 марта, Белград /БЕЛТА - Танюг/. Сербия вводит комендантский час в качестве новой меры, направленной на борьбу с коронавирусом, сообщил президент страны Александр Вучич.

Власти Сербии запретили выходить на улицу всем людям старше 65 лет. Ограничение вступает в силу 18 марта с 10.00 (по местному времени). С 20.00 до 05.00 (по местному времени) перемещения будут запрещены для всех граждан страны.

Ранее в стране было введено чрезвычайное положение. Правительство выразило возмущение недисциплинированностью граждан после этого объявления и анонсировало ужесточение мер и штрафов за нарушение режима.

В Сербии уже зафиксировано 72 случая заражения коронавирусом.-0-