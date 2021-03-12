Сербия вводит локдаун на выходные

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии принял решение вести двухдневный локдаун на выходные. Как сообщила пресс-служба Кабмина, правительство страны утвердило эти эпидемические меры, информирует ТАСС.
"Кризисный штаб принял решение, что в следующие выходные все торговые и развлекательные заведения будут закрыты, исключая продовольственные магазины, аптеки и автозаправочные станции. Все мероприятия, запланированные на выходные, отменены", - заявил представитель штаба доктор Зоран Гойкович. Также разрешена работа служб доставки еды. Ученики средних школ на следующей неделе продолжат заниматься в удаленном режиме.
"Правительство по предложению кризисного штаба приняло новые меры по противодействию эпидемии. Принято решение, что с 21.00 12 марта до 6.00 15 марта (по местному времени) будут закрыты все кафе и рестораны, все магазины, косметические салоны и салоны красоты, казино, детские игровые, спортзалы и спортивные объекты", - говорится в заявлении Кабмина.-0