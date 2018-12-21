Серия подземных толчков зарегистрирована у берегов Камчатки

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три подземных толчка магнитудой 3,8, 4,0 и 4,2 произошли у побережья Камчатки. Об этом сообщает сайт Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Эпицентры стихии располагались на глубине 88 км, 85 км и 65 км.
20 декабря у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, эпицентр находился в 170 км от Усть-Камчатска. Позже в этой местности было зарегистрировано еще более 10 повторных толчков.
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