Серия подземных толчков зарегистрирована у берегов Камчатки

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три подземных толчка магнитудой 3,8, 4,0 и 4,2 произошли у побережья Камчатки. Об этом сообщает сайт Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Эпицентры стихии располагались на глубине 88 км, 85 км и 65 км.

20 декабря у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, эпицентр находился в 170 км от Усть-Камчатска. Позже в этой местности было зарегистрировано еще более 10 повторных толчков.

Разрушений и жертв нет.-0-