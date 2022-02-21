Серия землетрясений произошла у берегов Филиппин

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Филиппин сегодня произошла серия землетрясений, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии республики.

Самое мощное землетрясение - магнитудой 5,7 балла - зафиксировано в провинции Западный Давао. Его эпицентр располагался в 109 км к юго-востоку от муниципалитета Хосе Абад Сантос, где живут более 76,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 120 км. Затем последовало еще десять толчков магнитудой от 3,0 до 5,2.

Специалисты исключают вероятность повторных подземных землетрясений в этом районе. Угрозы цунами нет. Данных о пострадавших и возможных разрушениях нет.-0-