Серийный убийца в США признался еще в 87 убийствах

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США осужденный за убийство трех женщин 78-летний Сэмюэль Литтл признался в еще 87 убийствах, совершенных им за 40 лет. Об этом сообщает BBC.

Теперь федеральные службы США сопоставляют показания Литтла о совершенных им убийствах по всей стране с 1970 по 2005 год с реальными смертями. Следователи уже зафиксировали 34 совпадения. Мужчина в тюрьме с 2014 года отбывает срок за убийство трех женщин. Он находился под следствием с 2012 года.

Образцы ДНК Литтла нашли в нераскрытых делах об убийстве трех женщин в Лос-Анджелесе в 1987 и 1989 годах. На всех жертвах были найдены следы побоев и удушья. Мужчине было назначено наказание в три пожизненных срока без права на досрочное освобождение.

До этого он уже имел судимость за преступления, включая изнасилование и организованное ограбление.-0-