Серию лавин и обвал кромки кратера зафиксировали на извергающемся Ключевском вулкане

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сход лавин из-за обвала кромки кратера зафиксирован на извергающемся с сентября 2020 года Ключевском вулкане на Камчатке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Как уточняется, на вулкане произошел обвал кромки кратера и по Апахончискому желобу сошло несколько лавин. За 10-15 минут фронт лавин сходил до высоты около 3 тыс. м над уровнем моря.

Пока в краевом управлении МЧС нет информации о погибших или пострадавших в результате схода лавин.

Активная фаза извержения вулкана продолжается почти пять месяцев, отметили в Институте вулканологии и сейсмологии. До этого он проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.

Высота Ключевского - 4,8 тыс. м, это самый высокий действующий вулкан в Евразии. Он расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана - 7 тыс. лет.-0-