Серьезная авария в системе теплоснабжения в Варшаве: есть пострадавшие

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из центральных районов польской столицы произошла серьезная авария в системе теплоснабжения. Наблюдаются сбои в подаче тепла по всей Варшаве, сообщает польский телеканал TVN24.

Авария произошла сегодня утром в районе Мокотув, на одной из улиц лопнула труба с горячей водой. В радиусе 500 м от места происшествия разлилась вода, из-за минусовой температуры район происшествия накрыло облако густого пара. Видимость на некоторых улицах была сильно ограничена, поэтому транспорт пустили в объезд. По состоянию на 12.00 по местному времени около 200 транспортных средств, в том числе семь автобусов, стояли в районе Мокотува в пробке в густом тумане.

Пожарные-спасатели оказали помощь около 100 человек, один из пострадавших с ожогами был госпитализирован. Сообщается о затопленных подвалах и гаражах.

В данный момент наблюдаются серьезные перебои с поставками тепла по всей Варшаве. Ликвидация последствий аварии может занять несколько часов.

Причины инцидента выясняются. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский в связи с произошедшим поручил создать кризисный штаб.-0-