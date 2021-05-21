Сертификаты вакцинации начнут действовать на территории ЕС с 1 июля

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сертификаты о вакцинации будут действовать на территории всего Евросоюза с 1 июля. Об этом в пятницу заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас, сообщает ТАСС.

"Этот сертификат начнет действовать для всего ЕС с 1 июля. Простой документ, который удостоверяет, что человек прошел вакцинацию, сдал ПЦР-тест или тест на антитела или выздоровел после болезни. Если человек соответствует одному из этих трех требований, то документ можно использовать для поездок", - отметила Каролина Дариас.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил сегодня, что иностранные туристы, привитые от нового коронавируса препаратами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), смогут посещать Испанию с 7 июня.-0-