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30 июня 2020, 07:38

Сервис Twitch заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Дональд Трамп. Фото Getty Images
Дональд Трамп. Фото Getty Images

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стриминговый сервис Twitch временно заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа из-за демонстрации "ненавистнического поведения" во время трансляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-издание The Verge.

По информации представителей сервиса, контент оскорбительного характера был удален. Они также сообщили, что не делают исключений для политиков - все пользователи должны соблюдать условия предоставления услуг и правила сообщества.

Также отмечается, что незадолго до блокировки аккаунта Дональда Трампа в Twitch американский портал Reddit, на котором ведутся дискуссии и публикуются новости, заблокировал сообщество сторонников главы Белого дома. Это было сделано в связи с тем, что они много лет нарушали политику портала.-0-

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