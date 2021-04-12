Серые журавли и дикие утки снова погибли в Херсонской области

12 апреля, Херсонская область /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Херсонской области полиция открыла еще два уголовных производства по фактам гибели краснокнижных птиц. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции региона.

"За выходные дни в полицию Херсонской области поступило 3 сообщения о гибели краснокнижных птиц", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, в первом случае руководитель заповедника "Аскания-Нова" сообщил, что на их территории у искусственных озер было выявлено 7 мертвых серых журавлей, которые внесены в Красную книгу Украины. В Каховском районе также были обнаружены мертвыми 12 серых журавлей, 14 диких уток и 5 чаек. На месте происшествия отобраны образцы почвы и воды, которые направлены на экспертизу. По данным фактам следователями открыты еще два уголовных производства за загрязнение или порчу земель. Все производства находятся на контроле руководства областной полиции. Также в полицию обратился предприниматель, который рассказал, что на полях в Каховском районе обнаружил 6 мертвых серых журавлей. Обстоятельства гибели птиц устанавливаются.

В полиции отмечают, что сейчас в специализированном институте в Харькове продолжаются исследования по установлению причины смерти птиц. Основной версией является то, что они погибли после употребления зерна с примесями яда от грызунов.

Также отдельный экипаж группы реагирования ежедневно патрулирует земли заповедника "Аскания-Нова". Инспекторы контролируют движение транспорта, задействованного для земельных работ. В случае сомнений в безопасности материалов, которые будут вноситься на полях, на место будет срочно выезжать следственно-оперативная группа и будут вызываться специалисты Госпродпотребслужбы и экологической сферы деятельности.

Как сообщал ранее Укринформ, из-за гибели птиц в январе-марте 2021 года решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 17 марта аграриям рекомендовали приостановить на три недели применение в 40-километровой зоне, прилегающей к заповеднику "Аскания-Нова", пестицидов группы родентицидов, а также препаратов на основе бродифакума, используемых для борьбы с грызунами.-0-