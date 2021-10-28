Сеть Европейских судов в Вильнюсе будет решать вопрос об исключении Польши из организации

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на заседании в Вильнюсе собирается Генеральная ассамблея Сети советов Европейских судов, которая решит вопрос об исключении Судейского совета Польши из этой организации, сообщает "Литовский курьер".

Аргументом в пользу исключения Судейского совета Польши является то, что он не соответствует требованиям организации о независимости от органов политической власти. Представители Судейского совета Литвы на голосовании также обещают поддержать исключение Польши.

В последние годы Польшу, в которой правят члены партии "Закон и справедливость", международная общественность критикует за стремление перенять политический контроль над судами.

27 октября своим решением Суд справедливости ЕС наказал Польшу штрафом в размере 1 млн евро в день за невыполнение решения об остановке введенной новой системы дисциплинирования судей. Суд оценивает эту реформу как ограничивающую независимость польских судов.

Членство Судейского совета Польши в организации было приостановлено в 2018 году. При этом никакого прогресса в обеспечении независимости судов в Польше за этот период не было, говорится в сообщении Литовской национальной судебной администрации. "В судебной системе Польши отмечается все больше нарушений независимости судов и принципов правового государства, новых угроз", - подчеркивается в нем.

Представители Польши не будут принимать участия в ассамблее в Вильнюсе.-0-