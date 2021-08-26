Север Колумбии захлестнули наводнения, объявлено общественное бедствие

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти департамента Норте-де-Сантандер на севере Колумбии объявили об общественном бедствии из-за последствий проливных дождей, сообщает телеканал TeleSUR.
В результате наводнений, разлива рек и оползней в Норте-де-Сантандер пострадало около 4,5 тыс. семей. Власти департамента сообщили, что более 10 тыс. пострадавшим от стихии жителям на территории 40 муниципалитетов оказывается вся необходимая помощь.
По данным властей, наибольший ущерб стихия нанесла муниципалитетам Какота, Конвенсьон, Тибу, Эль-Терра, Селасар, Мутискуа, Абрео и Оканья. Там наводнения привели к потерям урожая.
По прогнозам Института метеорологии Колумбии, в ближайшие дни обильное выпадение осадков в регионе продолжится.-0-