Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 26 августа 2021
Минск Ясно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:08 В Беларуси планируют собрать 5,8 млн т картофеля и 1,8 млн т овощей Экономика
15:08 Белорусские мотострелки выиграли бронзу в конкурсе "Суворовский натиск" АрМИ-2021 Общество
15:04 В Брестской области на 22% уменьшилось число несчастных случаев на производстве Регионы
14:56 Север Колумбии захлестнули наводнения, объявлено общественное бедствие В мире
14:47 Глава Минобороны ФРГ заявила о террористической угрозе в Кабуле В мире
14:46 ФОТОФАКТ: X-Factor в Беларуси. Что происходит на тренировках в Раубичах Культура
14:38 Вузы Беларуси и России заключили в этом году 100 договоров о сотрудничестве Общество
14:33 Саундтреки к культовым видеоиграм прозвучат у Минской городской ратуши 28 августа Афиша
14:28 Сетевикам и сельхозпроизводителям Беларуси предложат заключать долгосрочные договоры о поставках овощей и фруктов Экономика
14:26 Эксперты ENSREG посетят площадку БелАЭС с 31 августа по 2 сентября Экономика
14:22 Глава "Белгоспищепрома": уже забыли в семье, что такое подсолнечное - перешли на рапсовое масло Общество
14:13 Витебчанин хранил дома боеприпасы Происшествия
14:10 Арабский инвестор Мохамед Али Алаббар заявил о возведении в Минске одного из лучших проектов в мире Регионы
14:06 МАРТ: годовая потребность в овощах для продажи населению составляет порядка 300 тыс. т Экономика
14:02 Замминистра обороны проведет 28 августа прямую телефонную линию Общество
13:55 Назаров: внедрение и сертификация СУОТ должны быть на особом контроле Регионы
13:44 Неизвестный открыл огонь по посольству Франции в Танзании, есть погибшие В мире
13:40 Почти 40 детсадов и школ отремонтировали в Брестской области к новому учебному году Регионы
13:36 Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 1,1 тыс. фур Регионы
13:35 Доллар и евро на торгах 26 августа подорожали, российский рубль подешевел  Экономика
13:33 Лукашенко утвердил поправку к соглашениям о займе с МБРР Президент
13:28 Заказчикам кадров надо активнее проводить профориентацию учащихся - Касперович  Общество
13:26 Игорь Бокий выиграл второе золото Паралимпиады в Токио Спорт
13:23 Возможности БУТБ в электронной торговле представлены на ЭКСПО "Китай - Евразия" Экономика
13:23 Могилевчанин не вернул приятелю $1 тыс. - деньги потратил на развлечения Происшествия
13:16 За сутки в Беларуси зарегистрирован 1551 пациент с COVID-19, выписаны 1504 Общество
13:14 Лукашенко встретился с Шейманом. Обсуждали вопросы по Латинской Америке Президент
13:14  В Ивацевичах мужчина украл у родителей сожительницы более $17 тыс. Происшествия
13:12 В Брестской области завершено расследование по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере Происшествия
13:09 В вопросах безопасности не может быть деления на зоны ответственности - Соловей Регионы
Все новости
Все новости
В мире
26 августа 2021, 14:56

Север Колумбии захлестнули наводнения, объявлено общественное бедствие

Фото из архива
Фото из архива

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти департамента Норте-де-Сантандер на севере Колумбии объявили об общественном бедствии из-за последствий проливных дождей, сообщает телеканал TeleSUR.

В результате наводнений, разлива рек и оползней в Норте-де-Сантандер пострадало около 4,5 тыс. семей. Власти департамента сообщили, что более 10 тыс. пострадавшим от стихии жителям на территории 40 муниципалитетов оказывается вся необходимая помощь.

По данным властей, наибольший ущерб стихия нанесла муниципалитетам Какота, Конвенсьон, Тибу, Эль-Терра, Селасар, Мутискуа, Абрео и Оканья. Там наводнения привели к потерям урожая.

По прогнозам Института метеорологии Колумбии, в ближайшие дни обильное выпадение осадков в регионе продолжится.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики В мире
Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото dw.com Глава Минобороны ФРГ заявила о террористической угрозе в Кабуле
Фото reuters.com Неизвестный открыл огонь по посольству Франции в Танзании, есть погибшие
Фото ТАСС В России за сутки зарегистрировали 820 смертей из-за COVID-19 - максимум с начала пандемии 
Фото ГПК ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии помочь мигрантам на границе
Фото из социальных сетей Американская авиакомпания Delta заставит невакцинированных сотрудников ежемесячно платить $200
Эвакуация в Афганистане. Фото ТАСС Талибы считают, что Запад забирает из Афганистана ценных для страны людей 
Главное
Во время встречи "Есть и недостатки, и положительные факты" - Лукашенко принял с докладом руководителя "Белгоспищепрома"
Лукашенко одобрил планы по созданию на базе концерна "Белгоспищепром" государственной корпорации
Педколлективы, материально-техническая база, питание - Петришенко о готовности школ к учебному году
Беларусь и Китай открыли совместный Год регионов 
Топ-новости
Лукашенко: крестьян просто по определению обижать нельзя 
Лукашенко встретился с Шейманом. Обсуждали вопросы по Латинской Америке
Запад видит в белорусских производителях серьезных конкурентов - австрийский депутат о причинах давления на Беларусь
Арабский инвестор Мохамед Али Алаббар заявил о возведении в Минске одного из лучших проектов в мире
Эксперты ENSREG посетят площадку БелАЭС с 31 августа по 2 сентября
Сетевикам и сельхозпроизводителям Беларуси предложат заключать долгосрочные договоры о поставках овощей и фруктов
"Это только начало" - вице-премьер Субботин о перспективах выращивания в Беларуси арбузов 
Белорусы завоевали серебро конкурса "Дорожный патруль" на АрМИ-2021
Караев о прямой линии: важно, что людей волнуют не только личные, но и общественные темы
В Беларуси до конца недели сохранится дождливая погода
В ссузы Беларуси на все формы образования зачислены 36,4 тыс. абитуриентов
Проблема защиты рынка от контрафакта носит международный характер - Шумилин
Минский моторный завод увеличил поставки двигателей на Кубу
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1551 пациент с COVID-19, выписаны 1504
Работники отряда специального назначения "ЗУБР" покорили Эльбрус 
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.