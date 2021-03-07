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07 марта 2021, 13:34

Северная Македония зарегистрировала вакцину "Спутник V"

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7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Северной Македонии, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Северная Македония. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Таким образом вакцина "Спутник V" одобрена в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек", - говорится в сообщении.-0-

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