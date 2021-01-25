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25 января 2021, 14:37

СФ России предлагает разработать международную конвенцию о работе глобальных интернет-компаний

Фото ТАСС
Фото ТАСС

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет Совета Федерации России по международным делам рекомендовал принять на пленарном заседании заявление в связи с нарушением принципа свободы слова и практикой цензуры со стороны глобальных интернет-компаний, сообщает ТАСС.

"Еще одно предложение, которое здесь содержится, - начать работу над международной конвенцией, которая регулировала бы деятельность глобальных интернет-компаний. Понятно, что это задача непростая. Но важно поставить этот вопрос", - сказал на заседании комитета председатель временной комиссии СФ РФ по информационной политике, член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков, который выступил автором проекта заявления.

В документе сенаторы обращаются к законодательным органам всех стран мира с тем, чтобы они обратили внимание на актуальность разработки национального законодательства "для ограничения всесилия и произвола глобальных интернет-компаний".

"Здесь нас многие поддерживают. Мы будем в русле очень многих настроений. Сейчас у Австралии очень серьезный конфликт с Google и Facebook, вплоть до угрозы этим кампаниям уйти с австралийского рынка из-за того, что они не хотят принимать австралийское законодательство", - сказал Алексей Пушков.

Он добавил, что в заявлении парламентарии также призовут международные организации, в том числе ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Совет Европы, уделить внимание этому вопросу с целью предотвращения угрозы установления цифровой диктатуры. При этом представителям российских делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы и в Парламентской ассамблее ОБСЕ предлагается также поднять этот вопрос.

По словам главы временной комиссии СФ РФ по информполитике, основная мысль в заявлении состоит в том, что американские интернет-гиганты встали на путь широкого использования цензуры, противоречащего общепризнанному праву граждан на поиск, получение и распространение информации, а также на путь произвольной и незаконной блокировки альтернативных платформ. "Мы отмечаем, что особенно опасно, что ограничение свободы слова вводится не в соответствии с законом, а по решению руководителей сетевых компаний, которые носят произвольный характер и не имеют под собой правовой основы", - сказал Алексей Пушков.

Также в заявлении сенаторы отмечают, что узурпация контроля над интернетом - это не вымышленная угроза, это уже реальность. "Эта узурпация используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова в самих США, но и может быть направлена против других стран, в том числе с целью воздействия на общественные настроения, провоцирования внутриполитических кризисов, влияния на волеизъявление граждан и на исход выборов", - подчеркнул Алексей Пушков.

Парламентарии констатируют, что всемирная сеть должна оставаться пространством свободы слова и свободы информации, регулируемым законом, а не инструментом политики одного государства и тесно связанных с ним медийных монополий.

В ноябре 2020 года Алексей Пушков вместе с группой депутатов Госдумы РФ внес на рассмотрение парламента законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Законопроект вводит статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор по согласованию с МИД России может присвоить такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к таким ресурсам.

С апреля 2020 года уполномоченные органы РФ фиксируют поступление жалоб от редакций СМИ о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, РИА Новости, "Крым 24", всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации.-0-

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