Сфера туризма в связи с пандемией получит поддержку G20

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства Группы двадцати (G20) договорились о поддержке отрасли туризма, наиболее пострадавшей от пандемии COVID-19. Об этом говорится в заявлении министров туризма G20, опубликованном по итогам встречи, состоявшейся в онлайн-формате, сообщает ТАСС.

"Путешествия и туризм - это одна из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей. По предварительным оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, сокращение международного туризма в 2020 году составит 45% и может возрасти до 70%, если меры по восстановлению будут отложены до сентября. По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям, до 75 млн рабочих мест могут быть потеряны. Мы обязуемся работать вместе, чтобы поддержать эту отрасль, и приветствуем усилия национальных правительств", - цитирует ТАСС текст заявления.

Министры договорились, что продолжат сотрудничество с властями государств в здравоохранении, иммиграции, безопасности, чтобы обеспечить передвижение медицинских работников и людей, оказавшихся в трудном положении.

Страны Группы двадцати будут работать с международными и национальными структурами для включения сферы туризма в программы противодействия коронавирусу и восстановлению после него.-0-