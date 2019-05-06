Сгоревший в Шереметьево самолет был застрахован на более чем 1,5 млрд рублей

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет SSJ-100, сгоревший 5 мая в аэропорту Шереметьево, был застрахован на сумму более 1,5 млрд рублей, сообщил ТАСС. Страховщиками рисков группы "Аэрофлот" являются "Согаз" и "АльфаСтрахование".

Лайнер был практически новым, поэтому страховая сумма близка к его стоимости.

Речь идет о полной гибели самолета. "АльфаСтрахование" и "Согаз" страховали авиапарк группы "Аэрофлот" - 353 самолета на общую сумму $16 млрд, включая самолеты Sukhoi Superjet 100.

Гражданская ответственность "Аэрофлота" также застрахована в компаниях "АльфаСтрахование" и "Согаз". Страховая выплата родственникам погибших составляет 2,025 млн рублей на каждого погибшего, выплата пострадавшим до 2 млн рублей рассчитывается в зависимости от тяжести травм. Такие же лимиты распространяются на членов экипажа.-0-