Шахтеры в Кривом Роге более 40 суток протестуют против низкой зарплаты

13 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. На шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината (КЖРК) в Украине уже 41 сутки под землей находится 21 горняк. Они протестуют против низкой оплаты и опасных условий труда. Об этом в своем Facebook информирует председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков народный депутат Михаил Волынец.

Правление КЖРК ранее сообщило, что подает заявление в полицию по поводу блокирования производственного процесса и имущества предприятия бастующими и начинает подготовку предприятия к длительному простою.

Администрация КЖРК настаивает: требования о повышении зарплат на 10% и 25% вступят в силу с момента, когда на поверхность поднимутся все забастовщики.

Протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. На утро 8 сентября в подземном протесте участвовали 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината. Вечером 25 сентября протестующие шахт "Терновская" и "Гвардейская" в полном составе поднялись на поверхность. 29 сентября за ними последовали протестующие шахты "Родина".-0-