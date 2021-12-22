Шахтеры в Польше блокируют поставки угля на электростанции

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские профсоюзы шахтеров, работающие в крупнейшей в стране Польской горнодобывающей группе (PGG), начали в акцию протеста, основанную на блокаде поставок угля на электростанции. Об этом заявил глава профсоюза горняков "Солидарность" Богуслав Хутек, сообщает ТАСС.

По его словам, протест начался после провала состоявшихся 21 декабря переговоров с представителями властей. "Это предупредительный сигнал для правительства о том, что на предстоящей 28 декабря встрече мы ждем конкретных предложений не только в области финансов, но и того, как фирма будет выживать и функционировать в будущем году", - сказал Богуслав Хутек, предупредив, что если конкретики не будет, то 4 января начнется полная блокада поставок угля на электростанции.

Акция будет проходить на разных шахтах, которые будут подключаться к протесту в разное время. На каждом объекте блокада железнодорожных путей, использующихся для отправки угля, будет продолжаться ровно сутки с момента начала.

Представители PGG подтвердили начало протеста на некоторых шахтах, но не информируют о деталях. В осенне-зимнем сезоне из шахт PGG в месяц выезжает в среднем около 1 тыс. поездов с углем. В ноябре за рабочий день отправлялось в среднем 49 поездов в сутки.

Профсоюзы добиваются от PGG выплаты компенсаций за переработку в период с сентября до декабря текущего года, а также повышения средней зарплаты в компании. Как указал глава PGG Томаш Рогала, компания не может позволить себе такие расходы.-0-