Шанхайский Диснейленд открылся после трехмесячного перерыва

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи посетителей 11 мая устремились в шанхайский Диснейленд, который вновь открылся после трехмесячного перерыва. Об этом сообщает Reuters.

В обычное время Диснейленд в Шанхае принимает около 10 млн посетителей в год. Сейчас же в связи с действующими мерами безопасности администрация парка ограничила количество гостей до 16 тыс. в день, или до 20% ежедневной вместимости. Посетителей, как и сотрудников, обязали носить маски, соблюдать дистанцию, а перед входом в парк каждому измеряют температуру. О необходимости соблюдать дистанцию постоянно напоминают звуковые сообщения.

Традиционные парады и театральные представления отменили, не работают интерактивные детские площадки. Фейерверки на время заменили вечерним проекционным световым шоу. При этом подавляющее большинство аттракционов Диснейленда, а также многие рестораны и выставки уже открыты.

Посетителей, имеющих годовые абонементы на посещение парка, просят заранее бронировать день и время визита. При этом, как сообщают в администрации, первые билеты во вновь открытый Диснейленд были распроданы в считанные дни.

Парк развлечений в Шанхае первый из шести Диснейлендов в мире открылся после начала пандемии COVID-19. По прогнозам, из-за закрытия парков компания Disney лишится $1,4 млрд прибыли.

Число новых случаев COVID-19 в Китае резко сократилось в последние недели, однако спорадические вспышки продолжаются. Около 17 новых случаев COVID-19 было зарегистрировано в КНР 10 мая - это самый высокий дневной прирост с 28 апреля.-0-

Фото Reuters