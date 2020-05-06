Шанхайский Disneyland начнет принимать посетителей с 11 мая

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематический парк развлечений Disneyland в Шанхае, закрытый в конце января из-за распространения коронавируса, 11 мая вновь начнет принимать посетителей. Об этом говорится в сообщении администрации парка, опубликованном в официальном аккаунте в социальной сети Weibo, информирует ТАСС.

Работа парка развлечений пока будет возобновлена не в полном объеме. Речь идет в первую очередь об ограничении потока посетителей посредством лимитированной продажи билетов. Они будут доступны для приобретения уже 8 мая. Посетителям необходимо будет также пройти процедуру предварительной регистрации в официальном приложении или на сайте Disneyland.

Ряд сопутствующих объектов на территории парка, включая гостиницы и фирменные магазины, возобновили работу в ограниченном режиме еще в начале марта. Посетители проходят санитарный контроль на входе, включая проверку температуры тела и регистрацию личных данных при помощи специального QR-кода. На территории парка посетители обязаны носить защитную маску и соблюдать дистанцию.-0-