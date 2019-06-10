Шереметьево затопило после задымления микроволновки

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подтопление первого этажа аэропорта Шереметьево произошло из-за срабатывания противопожарной сигнализации в аптеке, причиной чего стала задымившаяся микроволновка, передает
В социальных сетях появились многочисленные видео, как пассажиры идут по залитому полу аэропорта, а сотрудники пытаются убрать воду. Быстро отключить воду не удалось, поэтому она лилась еще какое-то время после того, как стало понятно, что опасности задымление не представляет.-0-
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