Шереметьево затопило после задымления микроволновки

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подтопление первого этажа аэропорта Шереметьево произошло из-за срабатывания противопожарной сигнализации в аптеке, причиной чего стала задымившаяся микроволновка, передает "МИР 24" .

В социальных сетях появились многочисленные видео, как пассажиры идут по залитому полу аэропорта, а сотрудники пытаются убрать воду. Быстро отключить воду не удалось, поэтому она лилась еще какое-то время после того, как стало понятно, что опасности задымление не представляет.-0-