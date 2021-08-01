Шесть человек лишены аккредитаций с начала Олимпийских игр в Токио

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио с начала соревнований лишил аккредитации шесть человек. Об этом сегодня заявил журналистам гендиректор оргкомитета Тосиро Муто, сообщает ТАСС.

Помимо этого, действие аккредитации было приостановлено у восьми человек, еще десятерым было вынесено предупреждение в связи с различными нарушениями.

По данным агентства "Киодо", аккредитаций лишились два грузинских дзюдоиста, которые самовольно покинули территорию Олимпийской деревни для посещения достопримечательностей столицы Японии, а также четверо задействованных на олимпийских объектах рабочих, арестованных за употребление наркотиков.

Организаторы Игр строго ограничивают перемещение спортсменов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и не допускают их контактов с жителями Японии. Так, атлетам разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада завершится 8 августа.-0-