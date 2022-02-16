Шесть человек погибли из-за паводка в Бразилии

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек погибли во вторник в бразильском Петрополисе на юго-востоке страны в результате паводка, вызванного ливнями. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр регионального развития Рожериу Маринью, информирует ТАСС.
"Сожалеем о шести погибших в Петрополисе (штат Рио-де-Жанейро). Город пострадал от последствий сильных дождей: более 200 мм осадков выпало за последние четыре часа, что привело к выходу рек из берегов. В 52 местах зафиксированы оползни", - констатировал министр.
Как отмечает телеканал Globo, за шесть часов с начала ливней в городе выпало больше месячной нормы осадков. На кадрах, которые были показаны в телеэфире, видны затопленные улицы, скверы, дворы домов.
По информации губернатора штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру, над устранением последствий стихии работают 120 спасателей, к ним направлены еще 60 человек.-0-