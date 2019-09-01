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01 сентября 2019, 10:52

Шесть человек погибли при крушении вертолета в Норвегии

Фото Airbus / TT Nyhetsbyrån / NTB scanpix
Фото Airbus / TT Nyhetsbyrån / NTB scanpix

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли при крушении вертолета возле города Альта на севере Норвегии, сообщает норвежская газета Verdens Gang.

Крушение вертолета произошло в субботу вечером. На его борту были 5 пассажиров и пилот. После падения вертолет загорелся. Пятеро человек были найдены погибшими, еще один был отправлен в университетский госпиталь в городе Тромсе, где позже скончался.

В районе крушения у горы Скоддеварре установлена охрана, следователи выясняют обстоятельства инцидента. Не исключено, что погибшие пассажиры были гостями проходившего неподалеку музыкального фестиваля.-0-

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