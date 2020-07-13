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13 июля 2020, 00:53

Шесть человек погибли в Болгарии в массовом ДТП

Фото bTV
Фото bTV

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая авария с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей произошла 12 июля на 163-м километре автомагистрали "Фракия" недалеко от города Стара-Загора в Болгарии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал bTV.

Телеканал информирует о гибели шести человек. Пятеро, в том числе двухлетний ребенок, получили травмы.

Инцидент произошел около 17:00 - турецкая грузовая фура пробила ограждение на магистрали, выехала на полосу встречного движения, врезалась в несколько легковых автомобилей, перевернулась и загорелась. Движение по магистрали заблокировано. На месте происшествия работают полиция и спасатели.-0-

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Болгария ДТП смерть травматизм
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