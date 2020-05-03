Шесть человек погибли в Боливии при крушении самолета

Фото Pagina Siete
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли в результате крушения небольшого самолета, принадлежащего ВВС Боливии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Pagina Siete.
Самолет разбился в департаменте Бени, он направлялся в город Санта-Крус. Всего на борту находились шесть человек - два пилота и четыре пассажира из Испании, которых должны были доставить в международный аэропорт для возвращения на родину.
Как сообщило в Facebook Министерство обороны Боливии, его глава Луис Фернандо Лопес выразил соболезнования семьям погибших.-0-