Шесть человек погибли в Бразилии при крушении вертолета

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек - четыре пассажира и два члена экипажа - погибли в штате Сан-Паулу в Бразилии при крушении вертолета, сообщает телеканал Telesur.
Вертолет принадлежал фармацевтической компании Crisalia, он вылетел из города Итапира в штате Сан-Паулу в Кампус-ду-Жордау. Причины аварии пока не называются.
Спасатели прибыли на место происшествие благодаря радиосигналу.-0-
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