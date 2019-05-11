Шесть человек погибли в Чили в ДТП с автобусом

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус перевернулся 11 мая в регионе Араукания. Как сообщила радиостанция
По предварительной информации, водитель автобуса потерял управление, транспортное средство выехало на встречную полосу и перевернулось.
Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.352 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0969 BYN
|2.094 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2248 BYN
|3.202 BYN
|3.225 BYN