Шесть человек погибли в Чили в ДТП с автобусом

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус перевернулся 11 мая в регионе Араукания. Как сообщила радиостанция BioBio , в результате погибли шесть человек, 45 пассажиров пострадали.

По предварительной информации, водитель автобуса потерял управление, транспортное средство выехало на встречную полосу и перевернулось.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.-0-