Шесть человек погибли в ДТП с электробусом в Индии

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли и вдвое больше получили травмы в крупном ДТП, которое произошло поздно вечером 30 января в индийском Канпуре. Недалеко от перекрестка автобус на электрическом ходу въехал в группу прохожих, после чего столкнулся еще с другими транспортными средствами, сообщает телеканал NDTV.

Установлено, что электробус превысил скорость и по каким-то причинам водитель потерял управление. В результате транспортное средство вынесло на прохожих, также электробус столкнулся с несколькими автомобилями и мотоциклами и остановился лишь после столкновения с грузовиком.

Заместитель комиссара местной полиции Прамод Кумар в эфире телеканала уточнил, что водитель электробуса сбежал с места происшествия. Полиция объявила его в розыск, началось следствие.-0-