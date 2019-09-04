Шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Новой Зеландии

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический автобус попал в ДТП в Новой Зеландии, погибли по меньшей мере 6 человек, сообщает издание New Zealand Herald .

Авария произошла возле города Роторуа при плохих погодных условиях. В автобусе, который перевернулся на скоростной трассе, находились более 20 пассажиров. По меньшей мере шестеро из них погибли, есть также раненые. Некоторые пострадавшие были доставлены на базу скорой помощи Роторуа.

По информации агентства "Синьхуа", среди погибших есть китайские туристы.

Причины аварии выясняются.-0-

Фото New Zealand Herald