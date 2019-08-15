Шесть человек погибли в ДТП в Чечне

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне, в результате аварии погибли шесть человек, один госпитализирован, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, автомобиль занесло и вынесло на встречную полосу, где в него врезался другой автомобиль. Авария произошла с участием автомобилей марок Chevrolet и "Лада Гранта" под управлением жителей Северной Осетии и Краснодарского края.

На месте происшествия оперативно-следственная группа выясняет все обстоятельства ДТП.-0-