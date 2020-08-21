Шесть человек погибли в результате нападения в Южном Судане

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кортеж вице-президента Южного Судана Джеймса Вани Игги подвергся нападению в пригороде Джубы, сообщает Синьхуа.
Погибли шесть его телохранителей. Самого политика в кортеже не было, он не пострадал.
Как сообщил агентству официальный представитель канцелярии вице-президента Калисто Ладо, члены оппозиционного "Национального фронта спасения" напали на кортеж Дж. В. Игги из засады в пригороде столицы Южного Судана. В результате шесть телохранителей погибли, двое ранены, еще один похищен.-0-