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21 августа 2020, 22:55

Шесть человек погибли в результате нападения в Южном Судане

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кортеж вице-президента Южного Судана Джеймса Вани Игги подвергся нападению в пригороде Джубы, сообщает Синьхуа.

Погибли шесть его телохранителей. Самого политика в кортеже не было, он не пострадал.

Как сообщил агентству официальный представитель канцелярии вице-президента Калисто Ладо, члены оппозиционного "Национального фронта спасения" напали на кортеж Дж. В. Игги из засады в пригороде столицы Южного Судана. В результате шесть телохранителей погибли, двое ранены, еще один похищен.-0-

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