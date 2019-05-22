Шесть человек погибли в результате столкновений в Джакарте

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По крайне мере шесть человек погибли, еще около 200 получили ранения в результате столкновений демонстрантов и полиции в столице Индонезии Джакарте. Об этом сообщил сегодня губернатор Джакарты Анис Басведан, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"На данный момент известно о шестерых погибших, более 200 с различными травмами были доставлены в столичные больницы", - сказал Анис Басведан при посещении одного из медучреждений.

При этом официальный представитель правоохранительных органов Индонезии Дэди Прасетио подтвердил в интервью телеканалу Kompas, что полицейским, обеспечивающим порядок на митингах, не выдавалось огнестрельное оружие.

По информации индонезийского новостного портала Detik, утром 22 мая группа демонстрантов забросала камнями станцию метрополитена, центральный район столицы практически полностью перекрыт.

Сторонники оппозиционного кандидата Прабово Субианто провели 21 мая в центре Джакарты акцию протеста против результатов президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Джоко Видодо. Мирная демонстрация ночью переросла в столкновения с полицией, которая вынуждена была применять слезоточивый газ и водометы. Как сообщила газета The Jakarta Post, протестующие сожгли несколько автомобилей, устроили пожар в одном из общежитий, где проживают полицейские.-0-