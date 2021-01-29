Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Самарской области

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус и грузовик столкнулись в Самарской области, в результате ДТП 6 человек погибли, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, на 873-м километре трассы М5 "Урал" столкнулись микроавтобус с грузовиком DAF с полуприцепом. Полуприцеп занесло, и он столкнулся с микроавтобусом. Предварительно известно о 6 погибших, на месте работают спасатели и правоохранительные органы", - говорится в сообщении.