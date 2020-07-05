Шесть человек погибли в результате взрывов на фабрике в Турции

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум шесть человек погибли в результате взрывов 3 июля на фабрике фейерверков в Турции. Об этом сообщила газета Hürriyet со ссылкой на губернатора провинции Сакарья Четина Октая Калдырыма.

Ранее издание информировало о четырех погибших и 114 пострадавших. Поиск одного пропавшего продолжается.

Несколько взрывов прогремело 3 июля на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны. Сотрудники полиции, как передал телеканал NTV, задержали троих подозреваемых.-0-