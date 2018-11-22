Шесть человек получили травмы в результате обрушения части автомобильного моста в Воронежской области

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек пострадали в результате обрушения части автомобильного моста в Воронежской области, сообщает ТАСС.

Мост через реку Савала в Терновском районе обрушился во время ремонтных работ.

Трое из шести пострадавших - в тяжелом состоянии, их на реанимобиле отправили в Борисоглебскую больницу. а трое мужчин в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в отделение хирургии Терновской районной больницы.

По сообщению ТАСС, упал один пролет моста, который ремонтировался. Его длина - примерно 120 м, на нем находились одновременно автокран "КамАЗ" и автомобиль МАЗ, которые тоже упали. У пострадавших в основном переломы и ушибы", - сказал собеседник. Ремонт моста длиной более 300 м проводила тамбовская организация "Мостострой". Ремонт начался месяц назад. Причиной обрушения пролета автомобильного моста стало превышение допустимой нагрузки.По данным полиции, около 16:00 по московскому времени два груженых грузовика осуществляли движение по мосту, на котором проводились ремонтные работы.

Происшествие не повлияло на жизнеобеспечение района и на транспортное сообщение, на обеспечение продовольствием населенных пунктов.-0-