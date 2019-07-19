Шесть человек пострадали из-за хлопка паров бензина на катере в Башкирии

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек получили ожоги на озере в Башкирии в результате хлопка паров бензина в двигателе катера. Все они госпитализированы, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, 19 июля на Павловском водохранилище в Нуримановском районе трое взрослых и трое детей 3, 9 и 17 лет плавали на катере, двигатель заглох. При попытке запустить двигатель произошло возгорание паров бензина с последующим хлопком, в результате все шестеро человек получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы.
Ранее сообщалось о трех пострадавших.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.28 BYN
|2.273 BYN
|2.278 BYN
|USD
|2.0255 BYN
|2.021 BYN
|2.027 BYN
|RUB
|3.215 BYN
|3.202 BYN
|3.218 BYN